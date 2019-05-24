” رونالدو ” يتعرض لأزمة جديدة بقضية الاغتصاب
تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، لمشكلة في قضية الاغتصاب التي تلاحقه من قبل الأميركية كاثرين مايورغا.
حيث أصبح بإمكان محامي كاثرين مايورغ تتبع العنوان الكامل لمنزل ” رونالدو ” في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى.
وبناء على ذلك، فمن الممكن أن يتم إرسال أمر باستدعاء ” رونالدو ” في غضون الأسبوعين المقبلين.
وجاء ذلك على خلفية رفض محامو ” رونالدو ” الكشف عن أي تفاصيل عن محل إقامته، وبالتالي لم يتم إصدار أوامر استدعاء.
يذكر أن عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، كانت قد اتهمت ” رونالدو ” باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، وقالت إنها تعاني الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة التي تلت الجريمة التي نفاها النجم البرتغالي.
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