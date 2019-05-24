” رونالدو ” يتعرض لأزمة جديدة بقضية الاغتصاب

نواف السالم(صدى):

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، لمشكلة في قضية الاغتصاب التي تلاحقه من قبل الأميركية كاثرين مايورغا.

حيث أصبح بإمكان محامي كاثرين مايورغ تتبع العنوان الكامل لمنزل ” رونالدو ” في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى.

وبناء على ذلك، فمن الممكن أن يتم إرسال أمر باستدعاء ” رونالدو ” في غضون الأسبوعين المقبلين.

وجاء ذلك على خلفية رفض محامو ” رونالدو ” الكشف عن أي تفاصيل عن محل إقامته، وبالتالي لم يتم إصدار أوامر استدعاء.

يذكر أن عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، كانت قد اتهمت ” رونالدو ” باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، وقالت إنها تعاني الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة التي تلت الجريمة التي نفاها النجم البرتغالي.