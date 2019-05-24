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جامعة الملك عبدالعزيز تمنح طالبة متوفاة درجة الماجستير

جامعة الملك عبدالعزيز تمنح طالبة متوفاة درجة الماجستير
نايف السالم(صدى):

في لفتة إنسانية وافق مجلس ⁧جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على منح درجة الماجستير للطالبة أماني بنت علي محمد الشهري من كلية العلوم وفي تخصص الكيمياء العضوية وذلك بعد أن أنهت المقررات الدراسية والرسالة وتوفيت رحمها الله قبل المناقشة.

جاء ذلك ⁩ ظهر أمس الخميس برئاسة معالي ⁧وزير التعليم⁩ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، الذي قام بتسليم شهادة الماجستير بنفسه لوالد الطالبة أماني الشهري كما كرّم والدها ووالدتها بعد أن استقبلهما على هذه الدرجة العلمية التي حققتها ابنتهما ولكن مشيئة الله شاءت أن تنتقل إلى رحمة ربها .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1806 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يرحمها …

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يرحمه … وموتى المسلمين

من عجائب العالم الثالث … و احيانا الرابع

[ عدد التعليقات: 5365 ] نشر منذ 8 ساعات

رحمها الله

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