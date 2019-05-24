” ذئب هوليوود ” يدفع 44 مليون دولار تعويضا لضحاياه بعد فضائحه الجنسية 

واشنطن(صدى):

توصل المنتج الشهير في هوليوود هارفي واينستين، الذي تحاصره عشرات من دعاوى التحرش الجنسي، إلى “صفقة” قد تسقط بعض هذه الدعاوى.

وظهرت فضائح هارفي واينستين للعلن في أكتوبر 2017، بعد تحقيق استقصائي كشف تحرشه بعدد من السيدات، قبل أن يوجه القضاء الأميركي في عام 2018 رسميا له تهم الاغتصاب.

وطال سلوك واينستين المشين أكثر من 70 امرأة، بينهن نجمات في هوليوود، مثل غوينيث بالترو، وأنجلينا جولي، وجوديث غودريش.

وقضت التسوية التي توصل إليها واينستين، الملقب بذئب هوليوود، بدفعه مبلغ 44 مليون دولار كتعويضات لضحايا تحرشه الجنسي.

وكان المنتج المتحرش يواجه 15 دعوى قضائية تتهمه أو شركته بسوء السلوك، وستغطي التسوية الجديدة العديد من هذه القضايا.