حقيقة سقوط زخات شهب بمصر بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

القاهرة(صدى):

تشهد مصر خلال هذه الأيام ارتفاع شديد في درجات الحرارة تسبب في حالات وفاة ونشوب حرائق في عدد من وسائل النقل والمنشآت .

ووصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة بالقاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد بينما تصل إلى 40 بالسواحل الشمالية ، الأمر الذي تسبب في تداول بعض الأنباء عن سقوط زخات شهب وغيرها من الظواهر الطبيعية .

وكشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية بمصر احمد عبد العال ان هذه الموجة الحارة نتيجة احتباس حراري ادي إلى تغيرات مناخية ملحوظة خلال النصف الثاني من فصل الربيع ليتحول إلى صيف شديد الحرارة ، وذلك إثر الإستخدام المفرط للمواد البترولية والفحم وغيرهما .

بينما نفى رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية “اشرف تادرس ” صحة انباء زخات الشهب مؤكداً ان الشهب تحترق على بعد 100 كيلومتر من سطح الأرض، وليس لها تأثير على الإنسان أو حياته اليومية نهائياً .

ومن المتوقع ان تبدأ الموجة الحارة في الإنكسار غداً السبت ، وسط تحذيرات بضرورة تجنب الخروج خلال النهار مع ارتداء ملابس خفيفة والراحة في الظل .

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