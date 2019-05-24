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بالفيديو.. رئيسة الوزراء البريطانية تجهش بالبكاء خلال إعلان استقالتها

بالفيديو.. رئيسة الوزراء البريطانية تجهش بالبكاء خلال إعلان استقالتها
لندن (صدى):

قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة، بتقديم استقالتها من رئاسة الحكومة، على خلفية أزمة ” البريكست ” .

وعن ذلك، أوضحت ” ماي ” أنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين؛ لاختيار زعيم جديد للحزب يتولى تلقائيا رئاسة الحكومة.

وأعلنت في خطاب استقالتها: ” بات واضح لي أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس حكومة ليقود هذه الجهود؛ لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو ” .

يٌذكر أن تيريزا ماي كانت قد تولت رئاسة الحكومة في 2016، بعد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.


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