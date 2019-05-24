الإيقاف 5 سنوات عقوبة مسؤول كروي إيطالي اعتدى على منافسه قبل المباراة 

طلال الغامدي(صدى):

اعتدى نائب رئيس نادي فيتربيزي على رئيس نادٍ منافس قبل مباراة بينهما في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، مما عرضها لعقوبة الإيقاف 5 سنوات.

ومن جهتها، أشارت لجنة الانضباط بالمسابقة إلى أن جيورجيو لاكافا رئيس نادي أريتسو خضع للعلاج بالمستشفى بعد تعرضه لركلات ولكمات من لوتشيانو كاميلي مسؤول فيتربيزي بالقرب من نفق غرف الملابس قبل انطلاق مواجهة بينهما في ملحق الترقي.

وأبانت رابطة دوري الدرجة الثالثة أن كاميلي دفع لاكافا من الخلف وركل ساقيه ” وضربه بعنف شديد موجهًا لكمة نحو الرأس “.

ولفتت إلى أن كافا سقط أرضًا وحصل على الإسعافات الأولية ثم نُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص.