هجوم لاذع من أصالة على نانسي عجرم.. والأخيرة ترد 

بيروت(صدى):

هاجمت الفنانة السورية أصالة نصري المطربة اللبنانية، نانسي عجرم في أحد البرامج التلفزيونية، مما دفع الأخيرة للرد عليها.

وخلال استضافة عجرم في برنامج ” مجموعة إنسان ” ، المذاع على فضائية ” إم بي سي ” ، عُرض عليها تصريح قديم لأصالة من برنامجها ” صولا ” بشأن فنانة لا تحبها ولا تحب أغانيها، حيث وصفت أصالة الفنانة في البرنامج بأنها ” سلّالة ” ، وبأنها تظهر بشخصية مناقضة لحقيقتها.

وعلقت عجرم على الفيديو، بأنها لم تصرح بأن أصالة هاجمتها، وإنما هي مثل كل الناس سمعت إن هناك خلافا بينهما، مشيرة إلى أنها عادة ليس لديها خلافات مع أحد، مبينة: ” لا أعرف إن كانت أصالة قصدتني بحديثها في ذلك الفيديو أم لا، ولكني صراحة ليس عندي خلاف معها، قد تكون هي لديها خلاف معي، ولكني لا أعرف سبب نشوبه “.

وحول آخر مرة التقت أصالة نصري، أوضحت نانسي عجرم أن ذلك كان في دورة العام الماضي من مهرجان ” موازين ” في المغرب، وأنها التقتها بالصدفة في بهو الفندق، وتحدثا سويا عن أبنائهما وعن الفن، موضحة: “تحب أغانيها كثيرا، وتحترمها في الفن “.

وأكدت عجرم في برنامج “مجموعة إنسان” أنها لم تكن تتعمد إغضاب الجمهور المغربي، بعد رفضها تناول الحليب، الذي كان مقدما لها في المغرب في العام الماضي على هامش مشاركتها في مهرجان “موازين” الغنائي، كإكرام لها، ما جعل البعض يتهمها بالغرور والتكبر.