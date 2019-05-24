الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات مكة المكرمة

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة، وميسان، والجموم، واضم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والليث والأجزاء المجاورة ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني هنا، ومن البوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.