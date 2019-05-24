” سوء التغذية ” .. السبب الأكثر شيوعا لتطور السرطان

واشنطن(صدى):

اكتشف مجموعة علماء من جامعة ” تافتس ” الأمريكية أن السبب الرئيسي والأكثر شيوعا لتطور السرطان يعود إلى ” سوء التغذية ” ، كما قاموا بإجراء دراسة شملت تحليل بيانات لبحثين سابقين حول عادات الغذاء وتطور السرطان.

وعن هذه الدراسة، فقد شملت بيانات حوالي 80 ألف مصاب، منها 5 في المئة من الحالات تعود فيها أسباب تطور السرطان؛ لسوء التغذية بينما 6 في المئة من الحالات يعود لتناول الكحول.

وتوصل العلماء إلى أن تناول اللحوم المُصنعة وتناول كميات غير كافية وقليلة من الحبوب والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان، يٌعد أحد الأسباب الرئيسية لتطور هذا المرض.