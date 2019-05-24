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بالصور .. أحدث سيارات “بينتلي “تتحول إلى مجنزرة جبارة

بالصور .. أحدث سيارات “بينتلي “تتحول إلى مجنزرة جبارة
مدريد(صدى):

كشفت ورشة التصميم الأسبانية ” Bengala Automotive ” عن اطلاق 15 مركبة من طراز “بينتلي ” ، كروس ” 2 Bentayga ” التي تتميز بخشونتها وقدرتها على السير بالمناطق الوعرة لتتحول إلى مركبة جبارة بمثابة مجنزرة .

وتتميز السيارة بتقويتها بجانبين ثقيلين ومصباح ليد إضافي بسقفها ، كما تزيد فيها المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق ” الخلوص ” ، ولكن من غير المؤكد ما إذا قام المصممون بتطوير النوابض وماصات الصدمة ام اكتفوا بتركيب عجلات.

واكدت الورشة انها ستلبي طلبات 15 زبون يرغبون في المجنزرة “2 Bentayga ” ، على ان تستكمل إنتاجها .


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