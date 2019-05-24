الزواج أم الثراء .. دراسة تكشف أيهما يحقق لك السعادة

لندن (صدى):

يحتار الكثيرون في التخطيط لمستقبلهم ما بين تحقيق الطموح المادي والزواج وتكوين عائلة ، ليبقي السؤال الأبرز هل الزواج أهم ام الثراء بغية الشعور بالرضا والسعادة .

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني وفقاً للمسح السنوي لسكان ان الحالة الإجتماعية ان الزواج تفوق على الثروة الإقتصادية في قائمة عوامل السعادة .

وصنف المتزوجون رضاهم عن الحياة بنسبة 9.9 في المائة أعلى من الأرامل والمترملين، وأعلى بنسبة 8.8 في المائة من المطلقات أو المنفصلين عن ذويهم .

جاء ذلك بعد دراسة اكدت ان توظيف شخص ما متزوج يحقق مرتبة اعلى فيما يتعلق بالسعادة ، ودراسات اخرى كانت تفيد بأن العزاب لديهم قدرة اكثر من المتزوجين على امتلاك شبكات اجتماعية اكثر مرونة .

كما كشفت الدراسة ان العمر احد العوامل الهامة للشعور بالسعادة إذ يزداد الشعور بها في مرحلة الشياب ويتناقص في عمر الأربعين بينما يرتفع مرة اخرى عند سن التقاعد ، كما تزداد السعادة للأشخاص الذين يمتلكون منازل عن الآخرين الذين يعيشون في مساكن مستأجرة خاصة واجتماعية .