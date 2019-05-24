أردوغان يعتقل والد لاعب كرة السلة التركي ” كانتر ” بسبب معارضته له

أنقرة(صدى):

يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تضييق الخناق على لاعب كرة السلة التركي ” كانتر ” بسبب معارضته له، حيث أقدم على اعتقال والده.

وعن ذلك، قال لاعب كرة السلة في تصريحات له مع صحيفة ” عرب نيوز ” السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية: ” لا أستطيع القول أن عائلتي بأمان، فقد خسر والدي وظيفته وسُجن استناداً إلى تهم تتعلق بالإرهاب لأنني ابنه ” .

وعن اتهامه بانتمائه لحزل فتح الله غولن، أوضح ” كانتر ” أنه يحترم غولن وحركة ” حزمت ” ويرفض مزاعم أردوغان ضدها، قائلاً: ” إنني قريب جداً من السيد فتح الله غولن من حيث فلسفة حياته وتعاليمه، أحترم طريقته باستخلاص قدرة الشخص الداخلية؛ بهدف أن يصبح شخصاً أفضل في مجتمعه ” .

وعن ” أروغان ” أضاف: ” ينبغي أن يعلم أردوغان أنّه سيمثل أمام العدالة ذات يوم ويدفع ثمن أخطائه.. أولاً يجب أن يتوقف عن أعماله الظالمة وغير الإنسانية ضد شعب تركيا، وثانياً يجب أن يبدأ بتحسين حياة جميع الأشخاص في تركيا ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” كانتر ” كان يلعب لصالح المنتخب التركي في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 2011 في ليتوانيا، كما أنه لعب لصالح المنتخب التركي لما دون الثمانية عشر عاماً في العام 2009.

حيث انتقل لفريق ” يوتا جاز ” الأمريكي في العام 2011 و” أوكلاهوما سيتي ثاندر ” في العام 2015 و ” نيويورك نيكس” في العام 2017؛ قبل أن يصبح نجمًا في ” بورتلاند ترايل بلايزرس ” في فبراير من هذا العام.