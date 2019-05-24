مسلسل العاصوف يتسبب في شهرة واسعة لأحد فنادق مكة وارتفاع الحجوزارت به

مكة المكرمة(صدى):

تسبب الجزء الثاني من مسلسل ” العاصوف ” في شهرة واسعة لأحد فنادق مكة المكرمة ” فئة 5 نجوم ” والذي كان شاهداً على واقعة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عام .

وكان المسلسل قد سلط الضوء على الحادث في ثلاث حلقات متتالية ليكشف التفاصيل مجدداً للإجيال الحالية في عمل درامي جذب المسلمين في جميع انحاء العالم .

ولم تقتصر شهرة الفندق على مجرد تداول الصور والوثائق وتاريخ انشاءه ، وإنما سجلت حجوزاته ارتفاع ملحوظ خلال تلك الأيام .

كما تداول النشطاء معلومات هامة حول ” مبرة شهداء الحرم ” التي انشأتها المملكة كوقف خيري لتقديم الأعمال الخيرية على ارواح شهداء الحرم ، قبل ان يقوم القائمون عليها بشراء أرض قريبة من الحرم المكي وبناء فندق من فئة خمسة نجوم عليها .

الجدير بالذكر ان مسلسل “العاصوف ” يوثق حقبة السبعينات بالمملكة والتي كانت من اهم المراحل التاريخية التي شهدت بعض التيارات المتشددة التي خرج منها جهيمان واتباعه وقامو برهن المعتمرين في واقعة اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء بصفوف المعتمرين ورجال الأمن والقتلى والمعتقلين من جانب عصابة جهيمان .