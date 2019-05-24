جيمس بوند يخضع لعملية جراحية في الكاحل بعد إصابته أثناء التصوير 

واشنطن(صدى):

خضع الممثل دانيال كريغ، الذي يلعب شخصية جيمس بوند، لجراحة في الكاحل بعد إصابته أثناء تصوير أحدث أفلام سلسلة الجاسوسية، لكن الفيلم سيطرح في موعده في نيسان 2020.

واتضح أن الجراحة التي خضع لها جيمس بوند بسيطة وأن كريغ أصيب أثناء التصوير في جاميكا، وجاء في تغريدة: ” سيستمر العمل بينما يتعافى كريغ لمدة أسبوعين بعد العملية.. وما زال موعد إطلاق الفيلم في نيسان 2020 “.

ومن جانبه، أشار مصدر مقرب إلى أن كريغ انزلق، وتعرض لإصابة في موقع التصوير الأسبوع الماضي، أثناء تصوير مشاهد حركة.