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اختبار دواء جديد يقضي على سرطان المعدة تمهيدا لاعتماده

اختبار دواء جديد يقضي على سرطان المعدة تمهيدا لاعتماده
موسكو(صدى):

في خطوة هامة على طريق الشفاء لمرضى السرطان ، سمحت وزارة الصحة الروسية بإجراء اختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان المعدة تمهيداً لإعتماده .

ويسيطر الدواء الجديد “ألوفانيب”، على نمو الخلايا السرطانية عن طريق التأثير المباشر عليها ، ومن المتوقع ان يكون له تأثير فعًال على المرضى المشاركين في الإختبارات .

الجدير بالذكر ان سرطان المعدة يعد من اكثر الأمراض السرطانية انتشاراً إذ يحتل المرتبة الرابعة في نطاق انتشاره بين الرجال والسادسة بين النساء .


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