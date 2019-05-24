اختبار دواء جديد يقضي على سرطان المعدة تمهيدا لاعتماده

موسكو(صدى):

في خطوة هامة على طريق الشفاء لمرضى السرطان ، سمحت وزارة الصحة الروسية بإجراء اختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان المعدة تمهيداً لإعتماده .

ويسيطر الدواء الجديد “ألوفانيب”، على نمو الخلايا السرطانية عن طريق التأثير المباشر عليها ، ومن المتوقع ان يكون له تأثير فعًال على المرضى المشاركين في الإختبارات .

الجدير بالذكر ان سرطان المعدة يعد من اكثر الأمراض السرطانية انتشاراً إذ يحتل المرتبة الرابعة في نطاق انتشاره بين الرجال والسادسة بين النساء .