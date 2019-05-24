  • الجمعة 24

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خبير فلكي يتوقع خلافا كبيرا حول موعد عيد الفطر

خبير فلكي يتوقع خلافا كبيرا حول موعد عيد الفطر

خبير فلكي يتوقع خلافا كبيرا حول موعد عيد الفطر
عادل الحربي(صدى):

توقع الفلكي والمؤرخ الكويتي ” عادل السعدون ” حدوث خلاف فلكي بين الدول الإسلامية حول موعد عيد الفطر المبارك هذا العام .

ووفقاً لصحيفة محلية قال” السعدون ” أن بعض الدول ستفطر ” الثلاثاء ” بينما ستتأخر اغلب الدول ويكون عيدها يوم الأربعاء 5 يونيو ، حيث سيغيب الهلال وعمره 29 ساعة و44 دقيقة ويمكث 1.05 ساعة بعد غروب الشمس على ارتفاع 13.5 درجة بالأفق مما يسهل رؤيته في بعض الدول دون الأخرى .

وفسر ان القمر الجديد سيتم في الساعة 1.02 ظهر الإثنين الموافق 3 يونيو المقبل ، وسيغيب في الكويت والدول العربية بعد مغيب الشمس بمدة تتراوح بين دقيقة و5 دقائق ، وبالتالي فالمدة غير كافية لرؤية الهلال .

واضاف ان الرؤية لن تتحقق في اي دولة حتى بأقصى افريقيا ، بينما سيكون القمر واضح بالمناظير في امريكا الجنوبية وهو يتزامن مع صباح اليوم التالي لدينا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 58 دقيقة

لكل حادثة حديث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *