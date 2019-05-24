خبير فلكي يتوقع خلافا كبيرا حول موعد عيد الفطر

عادل الحربي(صدى):

توقع الفلكي والمؤرخ الكويتي ” عادل السعدون ” حدوث خلاف فلكي بين الدول الإسلامية حول موعد عيد الفطر المبارك هذا العام .

ووفقاً لصحيفة محلية قال” السعدون ” أن بعض الدول ستفطر ” الثلاثاء ” بينما ستتأخر اغلب الدول ويكون عيدها يوم الأربعاء 5 يونيو ، حيث سيغيب الهلال وعمره 29 ساعة و44 دقيقة ويمكث 1.05 ساعة بعد غروب الشمس على ارتفاع 13.5 درجة بالأفق مما يسهل رؤيته في بعض الدول دون الأخرى .

وفسر ان القمر الجديد سيتم في الساعة 1.02 ظهر الإثنين الموافق 3 يونيو المقبل ، وسيغيب في الكويت والدول العربية بعد مغيب الشمس بمدة تتراوح بين دقيقة و5 دقائق ، وبالتالي فالمدة غير كافية لرؤية الهلال .

واضاف ان الرؤية لن تتحقق في اي دولة حتى بأقصى افريقيا ، بينما سيكون القمر واضح بالمناظير في امريكا الجنوبية وهو يتزامن مع صباح اليوم التالي لدينا .