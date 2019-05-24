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بالفيديو.. انهيار ضخم بجبل القهر يعزل السكان ومطالب بسرعة التدخل

بالفيديو.. انهيار ضخم بجبل القهر يعزل السكان ومطالب بسرعة التدخل
تركي السالم(صدى):

تسبب انهيار ضخم بجبل القهر أمس الخميس في عزل ، الطريق الرابط والمؤدي بمحافظة الريث مما عزل السكان الذين لا يجدون سوى طريق وحيد أمامهم غير انه مهدد هو الآخر بجريان السيول إثر غزارة الأمطار وقوة جريانها من حوله .

وطالب الأهالي بضرورة تدخل وزارة النقل في حل تلك المعاناه بعد ان شعروا بعزلتهم عن العالم الخارجي فضلً عن تعرضهم للخطر .

كما طالبوا بضرورة حماية المنطقة من إنهيار الجبل وإلزام المقاول المتأخر في إنجاز طريق جبل القهر بتنفيذ عمله .

وبينوا ان اهمال الإنتهاء من طريق الجبل يضيع فرصة ذهبية للسياحة إذ انه احد الوجهات الطبيعية الخلابة لما يضمه من تشكيلات صخرية وشلالات .


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[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 57 دقيقة

سبحان الله

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