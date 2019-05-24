أنباء عن ضبط عمالة بحوزتها كلاب في أحد مطاعم خميس مشيط والبلدية تكشف الحقيقة
كشفت بلدية خميس مشيط حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول ضبط عمالة في مطعم تقوم بذبح الكلاب وتقديمها للزبائن .
واكدت البلدية امس الخميس ان تلك الأخبار عارية تماماً عن الصحة ، وان تلك الصور المتداولة خاصة بضبط بوفيه مخالف للإشتراطات قبل 5 سنوات .
كما اكدت البلدية ان جميع المخالفات التي يتم ضبطها يتم الإعلان عنها عبرحسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، داعية إلى تحري الدقة .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 51 دقيقة
ماشي