أنباء عن ضبط عمالة بحوزتها كلاب في أحد مطاعم خميس مشيط والبلدية تكشف الحقيقة

نايف السالم(صدى):

كشفت بلدية خميس مشيط حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول ضبط عمالة في مطعم تقوم بذبح الكلاب وتقديمها للزبائن .

واكدت البلدية امس الخميس ان تلك الأخبار عارية تماماً عن الصحة ، وان تلك الصور المتداولة خاصة بضبط بوفيه مخالف للإشتراطات قبل 5 سنوات .

كما اكدت البلدية ان جميع المخالفات التي يتم ضبطها يتم الإعلان عنها عبرحسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، داعية إلى تحري الدقة .