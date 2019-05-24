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آخر التفاصيل في حادث الممرضة التي احترقت مركبتها عمدا بالمدينة المنورة

آخر التفاصيل في حادث الممرضة التي احترقت مركبتها عمدا بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

كشفت الممرضة التي تعرضت مركبتها للحرق عمداً بالمدينة المنورة عن تفاصيل جديدة حول الواقعة ، متوعدة كل من اساء ليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقاضاته .

وردت الممرضة على اتهام البعض لها بمحاولة استعطاف الرأي العام ،واكدت انها لا زالت تدفع اقساط المركبة التي تتجاوز 18 الف ريال .

واوضحت ان اسرتها تعيش حالة من القلق منذ وقوع الحادث مما اضطر زوجها لإغلاق المعرض الذي كان يعمل به ، مشيرة إلى انها ليس لها اي اعداء سوى الجاني الذي احرق سيارتها عمداً ، وانها على ثقة كاملة في قدرة الأجهزة الأمنية على ضبطه وإحالته للقضاء .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعجل بالقبض على الجاني

[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 22 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله …

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