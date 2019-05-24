آخر التفاصيل في حادث الممرضة التي احترقت مركبتها عمدا بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

كشفت الممرضة التي تعرضت مركبتها للحرق عمداً بالمدينة المنورة عن تفاصيل جديدة حول الواقعة ، متوعدة كل من اساء ليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقاضاته .

وردت الممرضة على اتهام البعض لها بمحاولة استعطاف الرأي العام ،واكدت انها لا زالت تدفع اقساط المركبة التي تتجاوز 18 الف ريال .

واوضحت ان اسرتها تعيش حالة من القلق منذ وقوع الحادث مما اضطر زوجها لإغلاق المعرض الذي كان يعمل به ، مشيرة إلى انها ليس لها اي اعداء سوى الجاني الذي احرق سيارتها عمداً ، وانها على ثقة كاملة في قدرة الأجهزة الأمنية على ضبطه وإحالته للقضاء .