آخر التفاصيل في حادث الممرضة التي احترقت مركبتها عمدا بالمدينة المنورة
كشفت الممرضة التي تعرضت مركبتها للحرق عمداً بالمدينة المنورة عن تفاصيل جديدة حول الواقعة ، متوعدة كل من اساء ليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقاضاته .
وردت الممرضة على اتهام البعض لها بمحاولة استعطاف الرأي العام ،واكدت انها لا زالت تدفع اقساط المركبة التي تتجاوز 18 الف ريال .
واوضحت ان اسرتها تعيش حالة من القلق منذ وقوع الحادث مما اضطر زوجها لإغلاق المعرض الذي كان يعمل به ، مشيرة إلى انها ليس لها اي اعداء سوى الجاني الذي احرق سيارتها عمداً ، وانها على ثقة كاملة في قدرة الأجهزة الأمنية على ضبطه وإحالته للقضاء .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعجل بالقبض على الجاني
عوافي[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله …