إيرادت الدوري الإنجليزي تجعل ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

تفوق نادي ليفربول على مانشستر سيتي، وذلك في قائمة الأندية الأعلى إيرادات بالدوري.

حيث تلقى ليفربول المزيد من الأموال من خلال البث والإيرادات التجارية من الدوري الممتاز أكثر من ” السيتي ” ، الذي حصل على 38.4 مليون جنيه إسترليني.

وعن التفاصيل، احتل ” ليفربول ” المركز الأول في قائمة الإيرادات بحصوله على 152 مليون جنيه في إجمالي المكاسب، فيما حصل السيتي على مبلغ أقل من 151 مليون.

ويعود السبب في ذلك لتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخوضه مباريات أكثر في البطولة القارية.

من الجدير بالذكر أن أندية الدوري الإنجليزي العشرين بموجب اتفاقية الحقوق تحصل على نسبة متساوية تزيد قليلاً عن 34 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة 43.2 مليون جنيه إسترليني للنقل التليفزيوني الدولي، و5 ملايين جنيه إسترليني للإيرادات التجارية.