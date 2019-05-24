بزيت الخروع .. 4 طرق طبيعية للتخلص من الهالات السوداء نهائيا
تعتبر الهالات السوداء من اكبر مشاكل البشرة لمعظم الفتيات في مختلف الأعمار نتيجة عدة عوامل منها الوراثة او الإجهاد او عدم اتباع نظام غذاء صحي .
وكشف موقع stylecrazy عن مفعول زيت الخروع السحري للقضاء على الهالات ، إذ انه يحتوي على مضادات اكسدة تمنع الجلد من التلف ، ويساعد على توحيد لون البشرة من خلال وضعه مباشرة على حول العينين او من خلال تلك الطرق :
1- زيت الخروع مع الحليب : من خلال خلط ملعقة صغيرة خروع مع ملعقة صغيرة حليب ووضعه حول العينين لمدة ساعة ، ثم قومي بغسل الوجه بالماء لفاتر .
2-زيت الخروع وزيت اللوز : من خلال خلط 3 او 4 قطرات من كلا النوعين ووضعه حول العينين مع الضغط بخفة في حركة دائرية ،وتكرر العملية يومياً قبل النوم .
3-زيت الخروع مع زيت جوز الهند : بنفس الطريقة السابقة ويفضل ان تتركيه على وجهك طوال الليل لنتيجة افضل .
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