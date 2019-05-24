بزيت الخروع .. 4 طرق طبيعية للتخلص من الهالات السوداء نهائيا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر الهالات السوداء من اكبر مشاكل البشرة لمعظم الفتيات في مختلف الأعمار نتيجة عدة عوامل منها الوراثة او الإجهاد او عدم اتباع نظام غذاء صحي .

وكشف موقع stylecrazy عن مفعول زيت الخروع السحري للقضاء على الهالات ، إذ انه يحتوي على مضادات اكسدة تمنع الجلد من التلف ، ويساعد على توحيد لون البشرة من خلال وضعه مباشرة على حول العينين او من خلال تلك الطرق :

1- زيت الخروع مع الحليب : من خلال خلط ملعقة صغيرة خروع مع ملعقة صغيرة حليب ووضعه حول العينين لمدة ساعة ، ثم قومي بغسل الوجه بالماء لفاتر .

2-زيت الخروع وزيت اللوز : من خلال خلط 3 او 4 قطرات من كلا النوعين ووضعه حول العينين مع الضغط بخفة في حركة دائرية ،وتكرر العملية يومياً قبل النوم .

3-زيت الخروع مع زيت جوز الهند : بنفس الطريقة السابقة ويفضل ان تتركيه على وجهك طوال الليل لنتيجة افضل .