بدلا من سرقته.. لصوص ينظفوا منزلا ويتركوا لصاحبه ” هدية “

واشنطن(صدى):

شهدت ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، واقعة غريبة من نوعها حينما اقتحم لصوص أحد المنازل ليقوموا بتنظيفه كشركة النظافة بدلًا من سرقته.

وروى مالك المنزل نات رومان، تفاصيل الواقعة قائلًا إنه عندما عاد لمنزله في مارلبورو في الخامس عشر من مايو الجاري، اكتشف أن أحدا ما اقتحم المنزل؛ حيث أن الأسرة مرتبة، وكذلك الفرش والسجاجيد نظيفة بل والمرحاض أيضا.

واكتشف ” رومان ” إن اللص أو اللصوص تركوا له هدية، إذ صنعوا له زهورا ورقية طويت بطريقة أوريغامي اليابانية من مناشف المرحاض؛ ليتصل بالشرطة؛ حيث قال السيرجنت دانيل كامبل إن دائرته لم تسمع عن حوادث اقتحام مشابهة، وإنه ليس هناك مشتبه بهم.

وحاول مالك المنزل تفسير الأمر إذ إنه من المحتمل أن يكون ترك باب منزله الخلفي مفتوحا، ويعتقد أن خدمات التدبير المنزلي ربما توجهت لمنزله عن طريق الخطأ، فيما لم يجد أحدا تفسير آخر.