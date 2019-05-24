” شؤون الحرمين ” تدعو زائري المسجد الحرام إلى تفادي الزحام

نايف السالم(صدى):

دعت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الجمعة، زائري المسجد الحرام إلى اختيار الأوقات المناسبة أثناء أداء العمرة والتراويح؛ لتفادي الزحام.

وقالت ” شؤون الحرمين ” ‏في تنويه لها: ” أخي المواطن – أخي المقيم: اختياركم الأوقات الملائمة لزيارة المسجد الحرام وتفادي الزحام أثناء أداء العمرة والتراويح يمثل إسهاماً في إنجاح القمم ” الخليجية، العربية، والإسلامية ” والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، من 25 إلى27 ‎رمضان في مكة المكرمة ” .