وعد تعلق على صورتها: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير

أميرة خالد(صدى):

أقدمت الفنانة وعد، على تصرف جرئ حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” ، والتي كشفت عن وجهها قبل التعديل باستخدام ” الفوتوشوب ” وبعده.

وكشفت وعد لجمهورها عن عيوب البشرة التي تظهر أيضا على بشرة النجمات، والتعديلات التي يقومو بإجراءها على صورهن عبر برنامج الفوتوشوب من أجل تنظيف مشاكل البشرة، ويظهرن بأحلى شكل؛ حيث أوضحت عدم اختلاف بشرة الفنانات عن بشرة الفتيات العاديات ولا تخلو من مشاكل البشرة.

وعلقت الفنانة الشهيرة على الصورة، قائلةً: ” شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكرة طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج ” .