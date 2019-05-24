بالفيديو.. شاب ينقذ عائلة سودانية احتجزها السيل بنجران

نايف السالم(صدى):

تمكن شاب من إنقاذ عائلة سوادنية احتجزها سيل وادي طُلحام بمحافظة يدمة في منطقة نجران؛ حيث كشف مقطع فيديو، عن إنقاذ الشاب للعائلة في عمل إنساني رائع تهتز له القلوب؛ فيما تلقى الإشادات من الحضور.

وفي نفس الاتجاه، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وناشدت بالحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، فضلًا عن مراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.