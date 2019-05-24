نهاية الأسبوع.. كويكب وقمر يقتربان من الأرض

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية ” ESA ” ، اليوم الجمعة، عن اقتراب كويكب وقمر من كوكب الأرض نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة، أن الكويكب المعروف باسم ” 1999 KW4 ” ، يزداد إشراقا بثبات لأنه يقترب من كوكبنا، الأمر الذي رصد لأول مرة منذ 20 عامًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يمر ” 1999 KW4 ” قرب الأرض بأمان تام على الرغم من خطورته، حيث سيكون على بعد 13.5 ضعف المسافة إلى القمر (أو 3216271 ميلا من الأرض)؛ لافتة إلى أنه عبارة عن زوج مكون من جسمين: صخرة فضائية يبلغ عرضها حوالي 1.3 كم، وجسم صغير يدور حوله.