” هواوي ” تتجه لإنشاء نظام تشغيل خاص بها

بكين(صدى):

كشف مسؤول تنفيذي بشركة هواوي الصينية للاتصالات، أمس الخميس، عن توجه الشركة لإطلاق نظام التشغيل الخاص بها بحلول فصل الربيع على أقصى تقدير، بعدما أعلنت شركة جوجل الأمريكية التي توفر نظام تشغيل ” أندرويد ” أنها سوف توقف التعامل مع الشركة الصينية نتيجة للتدابير الأمريكية ضد الشركة الصينية الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لقطاع المستهلكين يو شينجدونج، إن نظام التشغيل للهواتف الذكية والحواسب الآلية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي ” التابلت ” وأجهزة التلفزيون والسيارات سوف يكون متاحا قريبا؛ لافتًا إلى إنه سوف يتم الكشف عن نظام تشغيل هواوي هذا الخريف أو الربيع المقبل.

وأكد ” يو شينجدونج ” أن هواوي تقوم بتطوير نظام تشغيل خاص بها بعد منع الشركات التكنولوجية الأمريكية من الاستمرار في التعاون معها؛ مشيرًا إلى أن نظام التشغيل الأساسي كان بمثابة ” خطة بديلة ” .