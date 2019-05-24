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بالفيديو.. نانسي عجرم: بلقيس وضحت تصريحها لاحقا وأنا أصدقها

بالفيديو.. نانسي عجرم: بلقيس وضحت تصريحها لاحقا وأنا أصدقها
أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الجمعة، على الانتقادات الموجهة لها من الفنانة بلقيس ضد أغانيها.

وقالت نانسي عجرم خلال استضافتها ببرنامج ” مجموعة إنسان ” على فضائية ” mbc1 ” : ” أنا كتير بحب بلقيس وبحب أغنياتها.. هي رجعت وضحت إنه خانها التعبير وأنا صدقتها وأتمنى لها التوفيق ” .

وعلى جانب آخر، كشفت الفنانة اللبنانية عن مطربيها المفضلين بالخليج، وهم حسين الجسمي، وراشد الماجد، وعبدالماجد عبدالله، فضلًا عن نوال وأحلام.

 


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