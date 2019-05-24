المجلس العسكري السوداني يدعو لانتخابات مبكرة

الخرطوم(صدى):

دعا المجلس العسكري السوداني، اليوم الجمعة، لانتخابات مبكرة خلال شهرين أو ستة أشهر أو عام، في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين, إلي طريق مسدود؛ مطالبًا المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم بتكوين كيان حزبي خاص بهم.

ومن جانبه، أوضح عضو المجلس العسكري السوداني صلاح عبدالخالق، أمس الخميس، إن: ” الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة, لأن لا مصلحة لنا فيها ” ؛ مضيفًا: ” إذا ترك لنا الأمر سنستدعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للإشراف على الانتخابات وإداراتها، وسنسلم من يأتي عبرها السلطة كاملة غير منقوصة ” .

وأكد ” عبدالخالق ” على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لها، قائلًا: ” الجيش هو الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق ” ؛ لافتًا إلى إن المجلس العسكري توافق مع قوى الحرية والتغيير على أن يكون القانون المعيار في الفترة الانتقالية وأن تفعل العدالة الانتقالية ليحاسب عبرها كل من قتل واختلس بالقانون.