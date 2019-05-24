  • الجمعة 24

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” النيابة العامة ” : عقوبتان لناشري إعلانات سداد القروض

” النيابة العامة ” : عقوبتان لناشري إعلانات سداد القروض

” النيابة العامة ” : عقوبتان لناشري إعلانات سداد القروض
عادل الحربي(صدى):

أكدت النيابة العامة، أمس الخميس، أن هناك عقوبتين سيتم إيقاعهما ضد ناشري إعلانات سداد القروض والمديونيات من عقوبتين.

وأوضحت النيابة، في إنفوجراف لها، أن مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام دون الحصول على ترخيص يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو للعقوبتين معًا؛ لافتة إلى أن مخالف النظام يسجن مدة لا تزيد على عامين، ويغرم غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، وقد ترى الجهة القضائية إيقاع العقوبتين عليه.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5338 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم صل وسلم على محمد

[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يقويكم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *