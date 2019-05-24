اختراع جهاز صوتي يقرأ مشاعر الإنسان

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير تقنية، أمس الخميس، أن شركة ” أمازون ” تطور جهاز صوتي قادر على رصد مشاعر الإنسان، من خلال فحص نبرة الصوت بدقة عالية؛ حيث أن الجهاز قابل للارتداء، أي سيكون من الممكن وضعه على اليد مثل الساعة.

وأطلقت الشركة على الجهاز اسم ” ديلان ” ؛ فيما يعمل على مزج عدد من ” مكبرات الصوت ” ، مع برنامج يستطيع رصد الحالة الذهنية للإنسان من خلال الصوت فقط، وسيساعد الناس في التعرف على الطريقة التي يتوجب عليهم أن يخاطبوا بها الآخرين، لأن الإنسان قد يكون على دراية بالحالة النفسية للآخر.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الذين يقومون بتحليل الأصوات بهدف رصد حالتها النفسية، وهذا قد يقدم خدمة كبيرة للتحليل الأكاديمي مستقبلا؛ بينما من المحتمل أن يعمل هذا الجهاز الصوتي مع تطبيق في الهاتف الذكي، وبدأت اختباراته العملية بشكل فعلي، في وقت سابق.