بعد انجرافه المروع.. مدني نجران يؤكد سلامة ” طفل السيل “

نايف السالم(صدى):

أكد الدفاع المدني بمنطقة نجران، أمس الخميس، على سلامة الطفل الذي تم تداول مقطع فيديو لسقوطه وسط السيل.

ودعا ” مدني نجران ” ، الجميع لمراقبة أطفالهم وعدم تعريض حياتهم للخطر، وذلك في بيان نشره الدفاع المدني.

وكانت صحيفة ” صدى ” قد نشرت خبرًا بعنوان ” بالفيديو .. نهاية مآساوية لطفل يلعب في سيول نجران رغم التحذيرات ” والذي رصد فيديو لنهاية مآساوية لطفل أقل من 12 عاما وهو علعب بالقرب من السيول، وعلى الرغم من التحذيرات ونداءات مصور الفيديو، إلا أن الأطفال لم يستجيبوا فجرفت السيول أحدهم.

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