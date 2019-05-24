بعد انتشار فيديو لهدم مسجد ذات النطاقين.. أمانة الرياض توضح

علي القحطاني(صدى):

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، يرصد تواجد معدات هدم أمام مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك، بينما ناشد مصور الفيديو أن يتم التدخل السريع لمنع هدم المسجد.

وفي هذا الصدد ردت أمانة الرياض، اليوم الجمعة، على حقيقة فيديو هدم مسجد ذات النطاقين المتداول، موضحة أنه لا صحة لهذه الأنباء نافية تمامًا قيامها بهدم المسجد.

وقالت الأمانة في بيان لها : ” ‏‫نشير للمقطع المتداول عن منح أرض مرافق مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك ونية أمانة منطقة الرياض هدم المسجد، نود التأكيد بعدم صحة ما ذكر وبأن المسجد نظامي، وهناك شكوى تعدٍ بإقامة دورة مياه ومظلات على ملكية مواطن بمقدار 55م2، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بما لا يؤثر على المسجد ومرافقه ” .