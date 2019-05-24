بتوصية فيتوريا .. جونز و أحمد موسى خارج النصر

طلال الغامدي(صدى):

وصى مدرب نادي النصر فتيوريا بالاستغناء عن حارس الأصفر براد جونز، بالإضافة إلى الاستغناء عن المهاجم النيجيري أحمد موسى .

ومن المرتقب أن يرحل الثنائي خلال الفترة المقبلة عقب توصية فيتوريا، الذي يرى أن يتم الاستفاده من العروض المقدمة للاعب أحمد موسى ووضع أموال الصفقة في خزينة النادي والتعاقد مع بديل.

يذكر أن روي فيتوريا منح لاعبي فريقه راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الأحد المقبل، قبل المواجهة القادمة في البطولة الأسيوية أمام ذوب آهن الإيراني.