” ماي بيور ” المياه الرسمية للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات

نواف السالم(صدى):

أعلن النادي الأهلي عن توقيعه عقدًا مع شركة ” ماي بيور ” للمياه والذي يمتد لفترة 3 سنوات؛ لتكون المياه الرسمية للأخضر .

وحضر توقيع العقد رئيس مجلس النادي الأستاذ عبدالله بترجي ولاعب الفريق الكروي الأول الكابتن سلمان المؤشر، والرئيس التنفيذي لشركة ماي بيور الأستاذ تمار حسن.

وجاء توقيع العقد في إطار خطوات إدارة الأهلي لتأمين عمل استثماري منظم للنادي مما يضمن زيادة مداخيل النادي المالية.

وقال ” بترجي ” إن التوقيع مع الشركة جاء عقب دراسة عمل الشركة المصنعة ونجاحاتها في مجال المياه.