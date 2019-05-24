برعاية من المرور السعودي حملة ” رمضان امان ” تستمر لعامها الثالث في مدن ومناطق المملكة

عبدالرحمن الفايدي(صدى):

تبوك_‎تستمر فعاليات حملة «رمضان أمان» في نسخته الثالثة بالمملكة العربية السعودية لهذا العام 1440هـ والتي ترعاها الإدارة العامة للمرور يقوم بالحملة عدد من شباب الوطن المحبين للعمل التطوعي ويشارك في تنظيم المشروع جميعة العمل التطوعي بالشرقية ومن المتوقع أن يشارك فيه اكثر من 7000 متطوع ومتطوعة في إعداد و توزيع أكثر من 500 ألف وجبة جافة عند الإشارات المرورية.

ومن جهته اشاد المقدم سيف الحربي خلال مشاركته في المبادرة وتوزيع وجبة إفطار بالمشروع الذي يقدمة الفريق التوعوي في حملة ” رمضان أمان ” المقام بمدينة تبوك من ارشاد السائقين وتوعيتهم بمخاطر الطرق ، والتخفيف من السرعة الزائدة، والحد من الحوادث، وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين خاصة في قبل موعد الإفطار ، وبين الحربي أن الأصل في العمل التطوعي يتمثل في الجانب الإنساني والتوعوي، مؤكداً أن مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم أمر يشعر الفرد بالراحة النفسية ويجدد نشاطه ويجعله يحظى بتقدير الآخرين، مضيفاً أن العمل الإنساني يجعل المجتمع أكثر ألفة وتقارباً ، حيث ثمن مشاركته مع الفريق في عامة الثاني في تبوك الورد ، متمنياً للمبادرة بالاستمرار للأعوام القادمة .

وأكد الخطاط فريد القحطاني انه تشرف كثيراً بهذه المشاركة الطيبة التي جمعت بين الأجر والتوعية الهادفه والبسيطة خصوصاً في فترة الذروة الرمضانية التي تسبق أذان المغرب واسعدني جداً في روح التطوع المتجلية في نفوس المتطوعين ممكن شاركونا تفطير الصائمين فكرة جبارة بعيدة عن الإسراف في النعم وفي نفس الوقت هادفة و توعية .. واتمنى المشاركة فيها في كل موسم ..

كما تاتي حملة رمضان امان تشجيعاً لأفراد المجتمع والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي سعيًا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بزيادة عدد المتطوعين بها إلى مليون متطوع في عام 2030.