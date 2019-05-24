شاهد ..40 دقيقة رعب بعد محاولة راكب فتح باب طائرة في الجو
أثار راكب صيني الرعب على متن إحدى الطائرات التابعة لـ الخطوط الصينية، بعد محاولته فتح باب الطائرة أثناء رحلة دامت 3 ساعات.
ورصد فيديو قيام رجل صيني لفتح باب الطائرة وتحطيمه لإحدى نوافذها، قبل أن يتم السيطرة عليه.
وقالت شركة طيران ” فوزهو ” إن الرجل قد يكون مريضًا نفسيًا، موضحًا أنه ثار قبل قبل دقائق من هبوط الطائرة بوينغ 737، في مدينة “ كونمينغ“ الصينية ، وفقُا لديلي ميل البريطانية.
وكشف أحد ضباط الأمن أن الراكب كان يرغب في إجراء مكالمة لأسرته، وعقب ذلك طالب بمظلة من أحد المضيفين، زاعمًا أن الطائرة غير آمنة.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحد قالكم توزعون كحول بالطياره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74502 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن مقلع وهو في حالة اقلاع ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5330 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان