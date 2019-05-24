شاهد ..40 دقيقة رعب بعد محاولة راكب فتح باب طائرة في الجو

بكين(صدى):

أثار راكب صيني الرعب على متن إحدى الطائرات التابعة لـ الخطوط الصينية، بعد محاولته فتح باب الطائرة أثناء رحلة دامت 3 ساعات.

ورصد فيديو قيام رجل صيني لفتح باب الطائرة وتحطيمه لإحدى نوافذها، قبل أن يتم السيطرة عليه.

وقالت شركة طيران ” فوزهو ” إن الرجل قد يكون مريضًا نفسيًا، موضحًا أنه ثار قبل قبل دقائق من هبوط الطائرة بوينغ 737، في مدينة “ كونمينغ“ الصينية ، وفقُا لديلي ميل البريطانية.

وكشف أحد ضباط الأمن أن الراكب كان يرغب في إجراء مكالمة لأسرته، وعقب ذلك طالب بمظلة من أحد المضيفين، زاعمًا أن الطائرة غير آمنة.