قبل القمة الخيليجة العربية .. رسالة توعوية من إمارة مكة للمواطنين والمقيمين

نايف السالم(صدى):

وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة رسائل نصية توعوية إلى المواطنين المقيمين قبل القمة الخليجية العربية والإسلامية التي من المقرر عقدها في الفترة مابين 25 إلى 27 رمضان.

ونصحت الإمارة المواطنين والمقيمن باختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام؛ لإنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) .

وكان خادم الحرمين الشريفين دعا إلى عقد قمتين عربية وخليجية على هامش مؤتمر القمة الإسلامية خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري في مكة المكرمة.