بالفيديو.. حشرة تعيش داخل عضو حساس في جسد رجل

هانوي(صدى):

يخاف البعض من الحشرات ويتم مكافحتها بشتى الوسائل، حيث يخشى الناس من أن تمر على الطعام والشراب، إلا أن مواطن فيتنامي تعرض لموقف غريب للغاية، بعدما أكتشف الأطباء أن هناك حشرة تتواجد في أذنه وتسبب له في أذى كبير.

ولجأ مواطن فيتنامي، يسكن في مقاطعة باكزيانغ، إلى الطبيب، بعدما شعر بآلام قوية في أذنه، تسبب له قلقاً دائماً، لكن كانت المفاجأة الصادمة، عندما اكتشف الطبيب صرصاراً يترعرع في أذن المريض، لدى معاينته لأذنه بالمنظار الداخلي.

وقام الطبيب بتوثيق الواقعة، بتصوير فيديو للحشرة أثناء تواجدها في أذن المريض، بعد حصوله على الموافقة منه، فيما أظهرت لقطات الفيديو أن الصرصور يزحف داخل أذن المريض.

وتمكن الطبيب من إزالة الحشرة بعملية ناجحة بعد أن غسل أذني الرجل بمحلول ملحي.

وتوقع المريض، الذي دهش بشدة، أن الصرصور دخل إلى أذنه عندما كان غارقا في النوم.

وأشار الطبيب إلى أن الرجل جاء إليه في الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه في حال تأخره، لأصيب بعاهة مستديمة في أذنه.