الهلال يضع عينه على رودولفو أروابارينا لقيادة الأزرق الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن سعي نادي الهلال إلى تقديم عرض لـ مدرب شباب الاهلي الاماراتي الأرجنتيني (رودولفو أروابارينا) على رأس أولوياته لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكان مدرب شباب الأهلي قدم موسمًا رائعًا مع النادي وحقق كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وكان كشف المدرب الأرجنتيني في وقت سابق اليوم عن تلقيه عرضين للتدريب ، لافتًا إلى أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وأن هناك شرطاً جزائيأً ثلاثة شهور من الراتب.