رئيس لجنة المنشطات عن أزمة فهد المولد: لا أحد مستقصده والكل يفتي

ماجد محمد(صدى):

خرج الدكتور محمد صالح القنباز؛ رئيس لجنة الرقابة على المنشطات عن صمته فيما يخض أزمة فهد المولد؛ ليعلق على ما تم تداوله من معلومات عن قضيته.

وقال ” القنباز ” في تصريحات صحفية، إن الأنباء التي تم تداولها بشأن أزمة فهد المولد جميعها مغلوطة، مضيفًا : ” القضية لا تزال منظورة لدى اللجنة ولا يجب الحديث عنها حتى خروج القرار النهائي “.

وتابع رئيس لجنة المنشطات : ” البعض يفتي بمزاجه وعاطفته، ويتوسع في التحليل والتفصيل وكأنه مطلع على جلسات الاستماع “.

وأكد على أن كل ما يتم تداوله من شائعات حول أزمة المولد لا تفيد أحداً، و تضلل الوسط الرياضي ككل وتضر الموضوع الراهن.

وشدد على أن من المفتر ض أن لا يتم الحديث عن أزمة فهد المولد إطلاقا، قائلا : ” أرجو من الجميع الابتعاد عن الاجتهاد ومن ثم تضليل الرأي العام، ولا يوجد من يستقصد المولد ولا غيره “.