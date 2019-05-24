رئيس لجنة المنشطات عن أزمة فهد المولد: لا أحد مستقصده والكل يفتي
خرج الدكتور محمد صالح القنباز؛ رئيس لجنة الرقابة على المنشطات عن صمته فيما يخض أزمة فهد المولد؛ ليعلق على ما تم تداوله من معلومات عن قضيته.
وقال ” القنباز ” في تصريحات صحفية، إن الأنباء التي تم تداولها بشأن أزمة فهد المولد جميعها مغلوطة، مضيفًا : ” القضية لا تزال منظورة لدى اللجنة ولا يجب الحديث عنها حتى خروج القرار النهائي “.
وتابع رئيس لجنة المنشطات : ” البعض يفتي بمزاجه وعاطفته، ويتوسع في التحليل والتفصيل وكأنه مطلع على جلسات الاستماع “.
وأكد على أن كل ما يتم تداوله من شائعات حول أزمة المولد لا تفيد أحداً، و تضلل الوسط الرياضي ككل وتضر الموضوع الراهن.
وشدد على أن من المفتر ض أن لا يتم الحديث عن أزمة فهد المولد إطلاقا، قائلا : ” أرجو من الجميع الابتعاد عن الاجتهاد ومن ثم تضليل الرأي العام، ولا يوجد من يستقصد المولد ولا غيره “.
اترك تعليقاً