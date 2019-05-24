ترامب: دمرنا داعش.. ولا نحتاج لاستدعاء قوات إضافية لمواجهة إيران
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على عدم احتياجه إلى استدعاء مزيد من القوات الأمريكية، إلى منطقة الشرق الأوسط، لردع إيران.
ويلتقي ترامب مع مسئولين كبار من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لمناقشة الأمر بشكل كامل من جميع الجوانب، لاتخاذ قرارات صارمة اتجاه إيران.
وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج إلى إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن مستعد لبحث الأمر مع مسؤليه، لاتخاذ القرار الأنسب.
ويرى ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل.
الشاعر[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 8 دقائق
لعنة الله عليك وعلى كل اعداء المسلمين
انتم داعش وانتم القاعدة وانتم سبب دمار
بلاد المسلمين