ترامب: دمرنا داعش.. ولا نحتاج لاستدعاء قوات إضافية لمواجهة إيران

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على عدم احتياجه إلى استدعاء مزيد من القوات الأمريكية، إلى منطقة الشرق الأوسط، لردع إيران.

ويلتقي ترامب مع مسئولين كبار من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لمناقشة الأمر بشكل كامل من جميع الجوانب، لاتخاذ قرارات صارمة اتجاه إيران.

وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج إلى إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن مستعد لبحث الأمر مع مسؤليه، لاتخاذ القرار الأنسب.

ويرى ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل.