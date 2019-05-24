بالصور.. الأخضر الشاب يستعد بقوة للديوك الفرنسية في كأس العالم

نواف السالم(صدى):

يواصل المنتخب الوطني تحت 20 سنة، استعداداته للمواجهة الأولى والمرتقبة أمام نظيره الفرنسي، السبت المقبل، في نهائيات كأس العالم.

ويستعد الأخضر بقوة لمواجهة الديوك الفرنسية، في مستهل منافسات المونديال، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، حيث أجرى مرانًا على التنشيط الهجومي أعقبه مران تخصصي لخطوط الفريق.

ويقع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم كلاً من فرنسا وبنما ومالي.

ويختتم المنتخب الوطني اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة فرنسا مساء السبت.