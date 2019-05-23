” العقدي ” يتوج أمل اللخبصية بكأس بطولة الساحل الرمضانية

حسن الجعفري(صدى):

توج سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد بن جابر العقدي فريق أمل اللخبصية بكأس بطولة الساحل الرمضانية الثانية على كاس رئيس مركز قوز الجعافرة إحدى فعاليات لجنة التنمية الاجتماعية بقوز الجعافرة بعد تغلبه على فريق سيتي الحقو في المباراة النهائية للبطولة على أرض ملعب المجمع الرياضي بقوز الجعافرة.

وشهد لقاء الختام الذي رعاه سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة حضور مدراء الإدارات الحكومية بالساحل ورئيس بلدية القوز المهندس احمد الاحوس ومدير مخفر شرطة القوز ملازم اول علي ال مسفر وشيخ شمل قبائل الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش ومشايخ قرى الساحل كما حضره سعادة رئيس رابطة فرق الاحياء بجازان الأستاذ سلطان عواجي ورجل الاعمال واحد الداعمين للرياضة بالمنطقة الشيخ عبدالله بن حجاب البراق وعدد كبير من الجماهير الرياضية الذين اكتظت بهم مدرجات وجنبات الملعب.

من جهته قدم رئيس رابطة الأحياء بصبيا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذ محمد بن علي النهاري شكره الجزيل لسعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد العقدي نظير رعايته لختام البطولة ودعمه الدائم لكافة الفعاليات والمناشط بالساحل ولكافة مدراء الإدارات الحكومية بساحل الجعافرة والجهات الراعية والداعمة لمساهمتهم في نجاح البطولة.

كما قدم النهاري شكراً خاصاً للجنة التنمية الاجتماعية بقوز الجعافرة الجهة المنظمة للبطولة متمنياً التوفيق للجميع.

من جانبه ثمن سعادة رئيس المركز العقدي لمدير ومساعد لجنة التنمية الاجتماعية بقوز وللاستاذ محمد نهاري مدير رابطة الاحياء بصبيا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دورهم الكبير وجهودهم البارزة لانجاح هذه البطولة.

مؤكداً إهتمام ولاة الأمر حفظهم الله في هذا الوطن العظيم بفئة الشباب وتهيئة المقرات المناسبة لانشطتهم المختلفة.

كما شكر سعادته رئيس البلدية ومدير مخفر الشرطة على تواجدهم ومتابعتهم لإحداث الدورة الرياضية الرمضانية متمنياً التوفيق للجميع.