جمعية أعمال تختتم دورة مهارات سوق العمل للموظفين بمشاركة 82 موظفا

سعيد العجل(صدى):

اختتمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض اليوم دورة مهارات سوق العمل للموظفين ، والتي شارك فيها 82 موظفا من شركات القطاع الخاص ، واستمرت لثلاثة ايام ، وقدمها المدرب ماج المغربي

وتضمنت الدورة سبل تنمية قدرات الموظفين المهنية وقدراتهم ، و مهارات التواصل لديهم، إضافة إلى الاساليب الصحيحة لخلق بيئة عمل جاذبة ، إضافة إلى أبرز عناصر رفع الهمم لدى الموظفين ، وكذلك سرعة الاستجابة ، ورفع الإنتاجية ، ودور الموظف في الإسهام بالتنمية الوطنية ، واهمية الفريق الواحد لتحقيق أهداف المنشاة ، وكذلك النتائج الإيجابية وثمرات العمل الجماعي .

من جهته قال الأستاذ عبدالرزاق عبدالله القشعمي المدير التنفيذي للجمعية ان الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين حفظهما الله من خلال تجسيد رؤية 2030 للانتقال الى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة الى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل إضافة الى اكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.

جدير بالذكر أن جمعية (أعمال) تسعى للاستثمار في فئة الشباب، وزيادة ثقافة الإنتاج في المجتمع المحلي. والإسهام في التنمية الاجتماعية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين ، وتمكينهم من العمل وفتح آفاق المستقبل أمامهم، والاعتماد على أنفسهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتحسين مستواهم المعيشي، وتذليل كافة الصعاب التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم المستقبلية .