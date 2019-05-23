بالفيديو.. خالد الصاوي: ” قطع لسان اللي يقول على مبارك خاين “

القاهرة(صدى):

أكد الفنان المصري خالد الصاوي، أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ” بطل حربي ويستحق كل وسام ” .

وقال خلال لقائه ببرنامج ” شيخ الحارة ” : ” اسمه الرئيس مبارك، وهو بطل حربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة تسحبه منه ” .

وأضاف: ” حين دخل مبارك في السياسة، ساب الحبل على الغارب في بعض الأمور، لكن يُحسب له أنه كان عارف يسيطر على الإرهابيين ” .

وتابع: ” أنا مكنش عاجبني أساليب معينة، فعارضته، لكن إذا أُلصقت به كلمة (خيانة)، لأ قطع لسان اللى يقول عليه خاين ” .