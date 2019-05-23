بالفيديو .. هدوء ورعب يسيطر على جماعة الإخوان بعد إعدام جهيمان

أميرة خالد(صدى):

سلط مسلسل العاصوف الحلقة 18، التي أذيعت اليوم الخميس، الضوء على موقف جماعة الإخوان عقب قرار إعدام جهيمان وجماعته.

وسيطرت حالة من الهدوء والقلق على جماعة الإخوان عقب هذا القرار؛ فرأى البعض منهم أن ما حدث من الممكن أن يلفت النظر إليهم.

وقال أحدهم في اجتماع عُقد في منزل أحد الأعضاء: ” ” أن الشيخ الدكتور أبو سليمان أخبره بقرار إعدام جهيمان قبل أن يُذاع في وسائل الإعلام بشكل رسمي “.

وأظهر هذا المشهد عدم توقع الإخوان لإصدار قرار بإعدام جهيمان بهذه السرعة، وهو ما دفع بعضهم للتفكير في الفرار من المملكة؛ خشية من أن تنفضح مخططاتهم.

وتبرأت جماعة الإخوان فور إعدام جهيمان من جماعته، فقال أحد الأعضاء ردًا على قلق بعضهم : ” لا علاقة لهم بهذه الجماعة المحتسبة لا من قريب ولا من بعيد “.

وأدى قرار إعدام جهيمان إلى إصدار قائد الجماعة أمرًا بالتهدئة خلال هذه الفترة حتى لا يتم لفت قوات الأمن النظر إليهم وإلى نشاطاتهم.

لمشاهدة المشهد كاملُا إليكم رابط المشهد.