الرئيس والأعضاء المحتملين لاتحاد القدم الجديد

ماجد محمد(صدى):

أُغلقت فترة الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم، اليوم الخميسن، وكان ياسر المسحل من أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الاتحاد.

وتضمنت قائمة المسحل: خالد الثبيتي نائباً له في رئاسة الاتحاد، الذي لايزال عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الحالي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.

كما تضمنت: خالد المقرن والذي تولى رئاسة لجنتي المسابقات والاحتراف، ونعيم البكر الذي تولى منصب نائب رئيس لجنة المسابقات، إضافة إلى معيض الشهري الخبير في لوائح الاحتراف.

واشتملت أيضًا: على عبدالعزيز العفالق رئيس نادي الفتح السابق، وعبدالله كبوها عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الذي سبق له العمل في عدة لجان رياضية داخلية وخارجية، أضواء العريفي العضو السابق في الاتحاد.

وأكدت مصادر، أن الأمين الحالي إبراهيم القاسم مستمر في أمانة الاتحاد، وسيخصع لفترة تجربة لثلاثة أشهر حفاظاً على الاستقرار الإداري، وبعدها سيتم النظر في استمراره من عدمه، وفقًا لـ ” عكاظ ” .