اتحاد آسيا يعلن موعد مباراة النصر ضد ذوب آهن الإيراني

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد إقامة مباراة نادي النصر ضد ذوب آهن الإيراني في إطار دور المجموعات من دوري الابطال.

وقال الإتحاد الإسيوي إن مباراة النصر ضد ذوب آهن سُتقام الأربعاء المقبل في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت المملكة في قطر.

ويدخل نادي النصر مباراة الأربعاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر ذوب آهن المجموعة بـ 11 نقطة.