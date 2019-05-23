بالفيديو.. امتلاء صحن الكعبة بالكامل في عُمرة لأول مرة في التاريخ
وثَّق مقطع فيديو، مشهد مهيب للحرم المكي الشريف حيث امتلئ صحن الكعبة بالكامل في عمرة (و ليس حج)، لأول مرة في التاريخ، وذلك اليوم الخميس.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انتشرت صورة جمالية وفنية مبهرة من داخل الحرم المكي الشريف، يظهر خلالها اصطفاف المصلين في شكل مُبهر.
والتقط المصور هذه الصورة المبُهرة للمصلين في الحرم المكي العام الماضي خلال مشروع توثيقي خاص برئاسة الحرمين الشريفين، وحظت الصورة على اهتمام كبير وإعجاب من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية والإسلامية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74502 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ..
.. منظر مهيب تبارك الله ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5326 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله الله يتقبل منهم
الشاعر[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا المنظر المهيب يرهب كل من في قلبة مرض
اللهم ابرم لهذه الأمة امر رشد يعز فيه اهل الطاعة
ويذل فيه اهل المعصية ويأمر فيه بالمعروف وينهى
عن المنكر يارب العالمين