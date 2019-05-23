بالفيديو.. امتلاء صحن الكعبة بالكامل في عُمرة لأول مرة في التاريخ

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، مشهد مهيب للحرم المكي الشريف حيث امتلئ صحن الكعبة بالكامل في عمرة (و ليس حج)، لأول مرة في التاريخ، وذلك اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انتشرت صورة جمالية وفنية مبهرة من داخل الحرم المكي الشريف، يظهر خلالها اصطفاف المصلين في شكل مُبهر.

والتقط المصور هذه الصورة المبُهرة للمصلين في الحرم المكي العام الماضي خلال مشروع توثيقي خاص برئاسة الحرمين الشريفين، وحظت الصورة على اهتمام كبير وإعجاب من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية والإسلامية.

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